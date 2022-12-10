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السبت، 10-12-2022 08:40 ص

مجلس الأمن الدولي يناقش إمدادات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - عقد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، جلسة ضمن "التهديدات للسلم والأمن الدوليين" ناقش خلالها "إمدادات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا وعواقبها" حيث استمع الأعضاء في هذا السياق، إلى إحاطة من الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو.

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وشددت ناكاميتسو على أن منع تحويل الأسلحة والذخيرة أمر ضروري لتجنب تأجيج الصراع وانعدام الأمن في المنطقة وخارجها، مشيرة إلى أنه "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022، نقلت عدة دول منظومات أسلحة وذخائر إلى أوكرانيا من أجل قوات دفاعها".


وقالت المسؤولة الأممية إن "تدفق الأسلحة على نطاق واسع في أي حالة نزاع مسلح، يُثير العديد من المخاوف بشأن السلام والأمن، بما في ذلك مخاطر التحويل فضلا عن التداعيات المحتملة والتصعيد".


وأشارت إلى أن تدابير مواجهة التحويل المحتمل للأسلحة والذخائر ستكون أساسية للتعافي بعد الصراع والأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك لمنع الصراع في مناطق أخرى.


وتشمل هذه التدابير تقييمات مخاطر ما قبل النقل وضوابط ما بعد الشحن، بما في ذلك عمليات التفتيش في الموقع والتحقق من المستخدم النهائي.


وطالبت ناكاميتسو بتعزيز الشفافية في عمليات نقل الأسلحة، معتبرة أن سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية يظل أداة رئيسية كما تفعل معاهدة تجارة الأسلحة، وهي أداة مهمة لتتبع تدفق الأسلحة والذخيرة في مناطق الصراع.

 

بترا


 




 

 


 

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