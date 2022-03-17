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الخميس، 17-03-2022 03:18 م

مجلس الأمن الروسي: قادرون على وضع أميركا عند حدها

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الوكيل الإخباري-في تصعيد كلامي جديد بين البلدين، حذرت روسيا الولايات المتحدة من أن لديها القدرة على وقفها عند حدها، واتهمت الغرب بتأجيج مؤامرة شرسة معادية للروس.

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وقال دميتري ميدفيديف، الذي تولى الرئاسة من 2008 إلى 2012، ويشغل الآن منصب نائب الأمين العام لمجلس الأمن الروسي، إن واشنطن أججت حالة الرهاب من روسيا "بشكل مثير للاشمئزاز" في محاولة لتركيع موسكو.


إلا أنه شدد على أن ما وصفها بالمؤامرة لن تنجح، مؤكدا في تصريحات اليوم الخميس، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن بلاده قادرة على وضع كل أعدائها المتهورين عند حدهم، وفق تعبيره.



أتى ذلك بعد أن أعلنت الإدارة الأميركية، أمس الأربعاء، أنها ستقدم مساعدات أمنية إضافية بقيمة 800 مليون دولار إلى كييف، وذلك بعد دفعة سابقة بلغت 200 مليون.


كما أكد الرئيس الأميركي جو بادين، أنه سيساعد السلطات الأوكرانية في الحصول على أنظمة أطول مدى مضادة للطائرات، فضلا عن ذخائر لتلك الأنظمة.

 

 

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