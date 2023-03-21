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الثلاثاء، 21-03-2023 08:42 ص

مجلس الأمن يبحث الوضع في السودان

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الوكيل الإخباري - أطلع الممثل الخاص للأمين العام للسودان فولكر بيرتيس، الليلة الماضية، مجلس الأمن الدولي على الوضع في السودان، خلال جلسة مفتوحة عقدها المجلس الاثنين.

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وأعرب بيرتيس عن تفاؤله إزاء فرص تحقيق التقدم على مسار العملية السياسية، مشيرا إلى أن الأطراف السودانية أقرب ما تكون للتوصل إلى تسوية والعودة إلى الحكم المدني.


وأكد الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بذل جهود جماعية من المجتمع الدولي لدعم السودان، مشددا على ضرورة مساعدة الحكومة المقبلة لتتمكن من التعامل مع القضايا الكامنة المتمثلة في معالجة أسباب الصراع وتطبيق التدابير الأمنية وتحسين حياة السودانيين والتحضير للانتخابات الحرة والنزيهة.


إلى ذلك، عقدت الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) والأمم المتحدة، اجتماعا تحضيريا، أمس مع الموقعين العسكريين والمدنيين لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة لاستكمال العملية السياسية في السودان.


وقالت الأمم المتحدة إن الآلية الثلاثية تأمل في أن يتوصل السودانيون في الأيام المقبلة، خلال بداية شهر رمضان المبارك، إلى اتفاق نهائي حول الحلول لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة بقيادة مدنية وإخراج السودان من خضم الأزمة الحالية.

 

بترا


 




 

 


 

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