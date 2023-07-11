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الثلاثاء، 11-07-2023 09:32 م

مجلس الأمن يفشل في تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا

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الوكيل الاخباري - فشل مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء في تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، بعد اعتراض روسيا على مشروع القرار الذي قدمته كل من البرازيل وسويسرا، وهما الدولتان المعنيتان بصياغة القرارات حول الملف الإنساني السوري في مجلس الأمن.

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ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، حصل مشروع القرار البرازيلي- السويسري على تأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة (الصين)، فيما اعترضت روسيا على القرار الذي لم يتم اعتماده بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو).

وكان مشروع القرار سيسمح لوكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني بمواصلة استخدام معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لمدة تسعة أشهر- أي حتى 10 نيسان 2024.

 




 

 


 

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