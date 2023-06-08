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الخميس، 08-06-2023 12:11 م

مجلس التعاون الخليجي يدين اقتحام السفارة البحرينية في الخرطوم

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الوكيل الإخباري - دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، قيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب سفارة مملكة البحرين ومنزل سفيرها في العاصمة السودانية الخرطوم.

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وأكد في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الخميس، ضرورة وقف جميع أشكال العنف والتخريب، خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها، لأنه يعد خرقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية.


ودعا الأمين العام طرفي النزاع في السودان بسرعة المضي قدما في تفعيل الهدنة الإنسانية، واحترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها، والانخراط الجاد في المباحثات الجارية، للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه.

 

بترا

 




 

 


 

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