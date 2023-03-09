الخميس 09-03-2023
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يصعد مع انخفاض الدولار

هيئة النزاهة: نقدم الحماية الوظيفية والجسدية للمواطن الذي يقدم بلاغ فساد

الكويت: إصابة 4 موظفين في انفجار محطة كهرباء

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الخميس

زعيم الجمهوريين في الشيوخ الأمريكي يسقط في أحد الفنادق وينقل إلى المستشفى

تعطل موقع انستغرام لدى الآلاف حول العالم

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

ديوان الخدمة: سيتم تعيين 4 آلاف معلم في التربية هذا العام

النفط يستقر بعد انخفاض مفاجئ لمخزونات الخام الأميركية

تحذير هام من الغذاء والدواء بشأن تناول المسكنات

الخميس، 09-03-2023 06:29 ص

مجلس النواب الأمريكي يرفض قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

ظظ


الوكيل الاخباري - أشارت نتائج تصويت في مجلس النواب الأمريكي، إلى رفض المجلس قرارا بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

اضافة اعلان


ودعما للوثيقة التي دعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سحب الجيش الأمريكي من سوريا، صوت 103 مشرعين فقط لصالحها، فيما صوت 321 ضدها.


وأصر عضو الكونغرس مات غويتز، المؤلف المشارك للقرار، على أن الإدارة يجب أن تشرح وجود القوات الأمريكية في سوريا أو سحبها من هناك، وأن على مجلس النواب أن يوضح موقفه بشأن هذا الموضوع.


ويشير مشروع القرار إلى أن عدد القوات الأمريكية على أراضي سوريا يبلغ 900 عنصر، على الرغم من عدم موافقة الكونغرس على ذلك.


وقال النائب في بيان له، إنه "حتى اليوم لم يوافق الكونغرس بأي شكل من الأشكال على تواجد القوات المسلحة الأمريكية في سوريا".


وأشار غويتز إلى أنه على مجلس النواب أن يطرح مشروع القرار على التصويت في غضون 18 يوما من تاريخ تقديمه، لكونه يتعلق بقضايا الحرب والسلام.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6407316342360447c0148856

روسيا تطور سفينة أبحاث عملاقة لدراسة القطب الشمالي

4957025

الكويت: إصابة 4 موظفين في انفجار محطة كهرباء

64097b824236045040697059

زعيم الجمهوريين في الشيوخ الأمريكي يسقط في أحد الفنادق وينقل إلى المستشفى

Instagram-AP-780x470

تعطل موقع انستغرام لدى الآلاف حول العالم

640977984236045040697054

واشنطن تكشف سبب وصول طيارين أوكرانيين إلى قاعدة جوية أمريكية

image (3)

مجلس الشيوخ الفرنسي يقرّ رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً

أخبار متعلقة
تنزيل (2)

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 3553 قتيلا

image (43)

أردوغان: الاستجابة للزلزال لا تسير بالسرعة المطلوبة

487939_1_1675956238

زلزال شرق المتوسط سادس أكثر الزلازل المدمّرة بالقرن الـ21

63e5463f4c59b751e97622df

الرئيس التونسي يقرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا

image_kbn2uj1jo

بريطانيا تزيد تمويلها لدعم جهود البحث والإنقاذ في سورية

63e4f1e24c59b762561deffd

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا إلى أكثر من 1970 شخصا