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الإثنين، 13-11-2023 09:33 م

محلل إسرائيلي: غالبية العالم ينظر إلينا كإرهابيين

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الوكيل الإخباري - قال المحلل العسكري والسياسي في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية مساء اليوم الاثنين آفي ايسسخاروف في مقال له إن غالبية العالم ينظر إلينا كإرهابيين ويرى قادة حماس كـ"مقاتلين من أجل الحرية".

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وأضاف، أن الشارع الغربي وكذلك العربي بات ينظر الى قادة حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على أنهم "مقاتلين من أجل الحرية وانه من المستحيل تجاهل ما أصبح على نحو متزايد واحدا من أعظم الكوابيس السياسة التي واجهتها وستواجهها إسرائيل مستقبلا .


ولاقى مقال ايسخاروف انتقادات واسعة من قبل نشطاء اليمين الإسرائيلي، وتفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل.


بترا

 




 

 


 

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