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الأربعاء، 08-06-2022 07:24 ص

محاولة السيطرة على حريق ضخم اندلع في سلسلة جبال جنوب مكة المكرمة

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الوكيل الإخباري - تواصل فرق الإطفاء أعمالها للسيطرة على حريق ضخم اندلع وسط مجموعة من الأشجار في سلسلة من الجبال جنوب منطقة مكة المكرمة؛ حيث بدأت الشرارة في جنوب المنطقة.

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وقالت مصادر ، إن الحريق واصل انتشاره حتى جبال مركز الشفا بمحافظة الطائف، وذلك منذ يوم الأربعاء الماضي حتى الآن، مضيفة أن الحريق اندلع من أعالي الجبال في جنوب مكة المكرمة، موضحة أنه من السابق لأوانه معرفة سبب الحريق.


وأشارت إلى أن جميع الجهات المعنية تبذل جهودها لوقف انتشار الحريق، ولكن صعوبة الحريق نتيجة نشوبه في منطقة جبلية وعرة وصعبة الوصول للغاية.


وأكدت أن هناك عوامل أخرى تساعد في السيطرة على الحريق وهي تكون السحب المطرية فوق الجبال، موضحة أنه سيصدر بيانًا رسميًا للتعليق حول ما يخص الحريق.

 

البيان


 




 

 


 

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