محكمة سودانية تأمر بإعادة القبض على نائب البشير

الوكيل الاخباري- قضت محكمة سودانية، بإعادة القبض على عثمان محمد يوسف كبر نائب الرئيس السابق عمر البشير، وإلغاء قرار تبرئته من قضية التصرّف وتبديد المال العام.



وقالت صحيفة ”الانتباهة“ الصادرة، اليوم الثلاثاء، إن محكمة الاستئناف في الخرطوم أمرت بالقبض على النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، وإلغاء قرار تبرئته في قضية التصرّف وتبديد المال العام بما يفوق الـ41 مليون جنيه من الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية دون وجه حقّ.



وكشفت بأنّ المحكمة أمرت بالقبض على كبر وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الموضوع مرة أخرى والسير في إجراءاتها على ضوء ما جاء في مذكرتها.

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