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الأحد، 12-06-2022 12:32 م

غرق سفينة تحمل 15 ألف رأس ماشية بميناء سواكن السوداني

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الوكيل الاخباري- غرقت سفينة محملة بنحو 16 ألف رأس ”ضأن“ كانت في طريقها إلى السعودية ليل السبت الأحد، قبالة سواحل السودان في البحر الأحمر، مهددة بحدوث ”آثار بيئية سلبية“، كما أعلن مسؤولون في المرفأ.

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وقال مسؤول، طالبا عدم كشف هويته، إن “ السفينة بدر1، كانت تحمل 15 ألف رأس من الضأن وهو أكثر من حمولتها“، وغرقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وفق ما نقلته، وكالة ”فرانس برس“.

 

وأكد مسؤول آخر، وقوع الحادث ونجاة طاقم السفينة، موضحا أن ”غرق السفينة سيكون له أثر على عمل الميناء، وأثر على البيئة نتيجة لنفوق العدد الكبير من الحيوانات التي تحملها السفينة“.

وأشار المسؤول إلى أن ”السفينة كانت تعمل بحمولة أقصاها 9 آلاف رأس، وأجريت عليها تعديلات لتزيد حمولتها“.

مضيفا إلى أنها ”المرة الأولى التي تحمل أكثر من 15 ألف رأس حيث نقلت سابقا 12 ألفا“.

وكان حريق اندلع في أيار/مايو الماضي في بضائع في ميناء ”سواكن“ التاريخي الذي يبعد نحو ستين كيلومترا عن بورتسودان الميناء الرئيس في البلاد.

 

 

إرم

 




 

 


 

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