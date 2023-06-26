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الإثنين، 26-06-2023 10:57 ص

نيويورك تايمز: أوكرانيا لم تتمكن من الاستفادة من تمرد بريغوجين

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الأحداث التي وقعت في روسيا لم يكن لها تأثير سلبي على الجبهة، ولم تتمكن أوكرانيا من الاستفادة من تمرد مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.

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جاء ذلك في مقال نشرته الصحيفة يوم أمس الأحد، جاء فيه أن أوكرانيا لم تكن قادرة على الاستفادة من تمرد بريغوجين، فيما كتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أنه "لم تكن هناك ثغرات في الدفاع يمكن استغلالها"، ولم تغادر أي من الوحدات الروسية مواقعها يومي الجمعة والسبت الماضيين، ولم تلاحظ أي تهدئة في القتال.


مع ذلك، تدعي الصحيفة أن أوكرانيا ستحاول "الاستفادة من الفوضى" التي تزعم أنها نشأت بسبب إجراءات بريغوجين وأنصاره.


وكان العصيان المسلح الذي شغل العالم منذ يومين بقيادة مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين قد انتهى بمغادرته روسيا إلى بيلاروس، بعد وساطة قادها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عقب إبرام اتفاق ما بين الأطراف بانضمام مقاتلي "فاغنر" ممن رفضوا في البداية الانخراط في "الحملة" إلى القوات المسلحة الروسية، وإغلاق القضية الجنائية بحق بريغوجين.

 

RT

 




 

 


 

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