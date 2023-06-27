الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

اعتداء على طبيب في مستشفى حكومي

كفرنجه تشهد ازدحامات مرورية تزامناً مع عيد الأضحى

ملتقى الق ينظم زيارة ثقافية لمتاحف السلط الأثرية

الأردن وبلغاريا يتفقان على عقد جولة من المشاورات السياسية

العمل تحذر من أرقام وإعلانات وهمية

15 ألف بلاغ ورد لطوارئ العمليات والسيطرة

المناطق التنموية تعلن مواعيد عمل التلفريك خلال العيد

3034طناً من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

صدور إرادة ملكية سامية

بـ 4.8 ألف دولار لكل حاج .. الأردن الخامس عربياً في تكلفة الحج لهذا العام

الثلاثاء، 27-06-2023 04:53 م

جنوب إفريقيا تتعهد بمواصلة المحادثات الإفريقية مع بوتين وزيلينسكي

649ae4f94c59b75cb6789ffa


الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن الاتصالات الإفريقية مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي ستستمر في إطار مساعي الوساطة.

جاء ذلك في تصريحات باندور خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ردا على سؤال حول كيفية تأثير الأحداث الأخيرة في روسيا على أنشطة البعثة الإفريقية، حيث تابعت: "لن نتوقف عن التفاعل مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي، حيث تود جنوب إفريقيا إنهاء الصراع في أوكرانيا".

اضافة اعلان


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عقد اجتماعا، 17 يونيو الجاري، مع رؤساء وفود الدول الإفريقية، بما في ذلك جنوب إفريقيا، في قصر كونتانتينوفسكي بمدينة بطرسبورغ، حيث أعلنوا عن خطة لتسوية النزاع في أوكرانيا، وشدد الرئيس الروسي على أن روسيا تحترم بشدة الموقف المبدئي للدول الإفريقية المؤيد للتسوية السلمية للنزاعات، كما يدعم النهج المتوازن للموقف من أوكرانيا. وكان الوفد الإفريقي قد زار قبل ذلك كييف، حيث التقوا بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
649ae4be42360412fd403179

خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين روسيا وإيران

e1ebc130-1031-11ee-816c-eb33efffe2a0

زيلينسكي: هناك أسباب لدعوة كييف للانضمام إلى "الناتو"

649adf8a4236042d143fcf64

وسائل إعلام: الدنمارك تخطط لتدريب 6 طيارين أوكرانيين

649acc0442360412fd403163

للمرة الأولى منذ 20 عاما.. الولايات المتحدة تسجل إصابات بمرض خطير

649acf8c4c59b744fd5997c9

زعماء عرب وأجانب أعلنوا وقوفهم مع القيادة الروسية في مواجهة التمرّد المسلح

231792

رئيس وزراء المجر: تمرّد «فاغنر» لم يضعف بوتين

أخبار متعلقة
image - 2023-06-05T160802.440

روسيا تعلن صد هجوم "واسع النطاق".. وكييف صامتة

684458Image1

تقرير: «هوس التجسس» يسيطر على أجهزة الأمن الروسية

233948

زيلينسكي: جاهزون لشن الهجوم المضاد

241479

وزير الخارجية الروسي ونظيره البرازيلي يناقشان سبل حل الأزمة الأوكرانية

6475f1104c59b715053c37c7

الجيش الروسي يعلن استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا

image - 2023-05-30T095732.591

بوريل: روسيا لن تتفاوض حتى تنتصر في أوكرانيا