الأحد 17-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الحكومة: أغلب الأحزاب جاهزة للمشاركة في الانتخابات القادمة

مواطن يشكو من عدم توفر دواء لمتلازمة درافيت وثمن عبوة الدواء من الخارج 250 يورو - صور

مؤشر تعداد الجيش الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 80 عاما

جيش الاحتلال يعلن استهداف 200 موقع في قطاع غزة الليلة الماضية

ترجيح صرف رواتب موظفي الحكومة في هذا الموعد

حزب الله يستهدف 4 جنود إسرائيليين شرق سعسع

انتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث صفقة لاستعادة المحتجزين

الضمان تكشف موعد صرف الرواتب للشهر الحالي

الأوقاف: 6 آلاف شخص سجلوا على بوابة الحج الإلكترونية لغاية الآن

الأحد، 17-12-2023 12:53 م

محلل سياسي أوكراني يحدد زمن ومكان ظهور ميدان جديد على غرار ميدان كييف

تنزيل (3)


الوكيل الاخباري- قال المحلل السياسي الأوكراني أندريه زولوتاريف، إن "ميدانا مناهضا للصين قد يحدث في تايوان في يناير المقبل على غرار ميدان كييف مع قرب موعد الانتخابات".

وأضاف زولوتاريف في مقابلة عبر يوتيوب مع مدير المعهد الأوكراني للسياسة رسلان بورتنيك: "الأمر يمكن أن يبدأ في يناير، حيث من المحتمل أن يفوز الوكلاء الموالون للصين في الانتخابات. وبالتالي ممكن للأحداث أن تبدأ هناك.. الميدان التايواني".

اضافة اعلان

 

بالمقابل أشار المحلل إلى أن الولايات المتحدة لن يكون بمقدورها دعم أكثر من جبهة صراع في الوقت ذاته، منوها بأنها لم تعد قادرة على أن تكون الزعيم السياسي للعالم.

من جهتها دعت الولايات المتحدة الصين الجمعة الماضي إلى عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تايوان في يناير، وحثت جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية". وفق "أ ف ب".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
447362

غارة إسرائيلية على محيط بلدة عيترون بجنوب لبنان

57142

مؤشر تعداد الجيش الأمريكي عند أدنى مستوى له منذ أكثر من 80 عاما

2023-638384131716576081-657

الخارجية الروسية: بعض الدول تريد تحويل ليبيا إلى ساحة مواجهة بين روسيا والغرب

Compress_20231217_093741_1417

الرئيس التونسي يصدر عفوا خاصا لمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر يشمل 951 محكوما

444817

بوتين عن تصريح لبايدن: هذا هراء تام

6599-800x549

فرنسا.. وفاة دبلوماسي متأثرا بجروحه في غارة إسرائيلية على غزة

أخبار متعلقة
download

إعلام إسرائيلي يتنبأ بنتائج الانتخابات الرئاسية في مصر

6576c1c64c59b76cc915c053

المصريون يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

657558424c59b75bbd617a85

مستشار أوكراني سابق: مدينة كييف بدأت بالانهيار بسبب إهمال السلطات

446562

المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والسيسي يتجه للفوز بولاية ثالثة

2015-03-19T120000Z_301057935_GF10000031296_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS

خبير: القدرات العسكرية الروسية ستجبر واشنطن وكييف على التفاوض

202202200553495349

الجيش الأوكراني يشكو من نوعية وكمية الذخيرة التي يتلقاها من مختلف الدول