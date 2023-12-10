الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

سرايا القدس : استهدفنا 3 آليات صهيونية بقذائف "التاندوم" والـ (RPG)

الكشف عن موعد الامتحان النظري والعملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية

الصحة العالمية: 449 مركزا صحيا في غزة والضفة تعرض لهجمات

كتائب القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية

عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال منزل بجباليا

الغذاء والدواء توضح حول تحذير عالمي باستخدام "الحُقن البلاستيكية"

كتائب القسام : أجهزنا على 10 جنود صهاينة من مسافة صفر

واشنطن بوست: إسرائيل أسقطت أكثر من 22 ألف قنبلة أميركية على غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يجلي 11 مصابًا من المستشفى المعمداني إلى الجنوب

وزارة التنمية: ضبط 671 متسولا خلال شهر تشرين الثاني الماضي

عاجل

كتائب القسام تستهدف 6 آليات صهيونية وجرافة عسكرية

الأحد، 10-12-2023 12:37 م

مستشار أوكراني سابق: مدينة كييف بدأت بالانهيار بسبب إهمال السلطات

657558424c59b75bbd617a85


الوكيل الاخباري- حذر أوليغ سوسكين المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما من أن انهيار مترو كييف يشير إلى بوادر سلبية خطيرة، مرجحا وقوع كوارث جديدة في المدينة.

وقال عبر يوتيوب: "بدأ انهيار كييف.. الأنفاق في هذا الجزء من الخط الممتد من ليبيدسكايا إلى تيريمكي هي التي بدأت في الانهيار. هذه كارثة لكييف في ظروف الشتاء".

اضافة اعلان

 

وبحسب سوسكين، فإن سلطات العاصمة لم تول اهتماما كافيا على الإطلاق لحالة المترو.

وأشار إلى أن عمدة كييف فيتالي كليتشكو لا يهتم مطلقا في تطوير وصيانة مترو الأنفاق.

وورجح سوسكين وقوع المزيد من انهيارات في مترو الأنفاق في أماكن أخرى.

ووفقا لمكتب المدعي العام في مدينة كييف، أعلنت سلطات المدينة يوم الجمعة وقف حركة القطارات بين محطتي ليبيدسكايا وديميفسكايا من خط المترو الأزرق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
657564974c59b75a4949ed3c

الجيش الروسي يدخل سلاحا جديدا في المواجهة مع القوات الأوكرانية

1083846004_0_161_3071_1888_600x0_80_0_0_537d3a9fc0a839aa1fc2886d477d69d8

بوتين: الغرب يحاول ضغط روسيا ولكنه لن ينجح في ذلك أبدا

1702196057301

البرلمان العربي يرحب بإصدار الدنمارك قانون تجريم حرق المصحف الشريف

657549ce423604336865b3f2

خبير أوكراني: لا جدوى من تعبئة عسكرية بلا أسلحة غربية

202312100854555455

السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية

تنزيل (1)

فرقاطة فرنسية تتصدى لمسيرات هاجمتها في البحر الأحمر

أخبار متعلقة
2015-03-19T120000Z_301057935_GF10000031296_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS

خبير: القدرات العسكرية الروسية ستجبر واشنطن وكييف على التفاوض

202202200553495349

الجيش الأوكراني يشكو من نوعية وكمية الذخيرة التي يتلقاها من مختلف الدول

تنزيل (4)

الدفاع الروسية تعلن تحييد أكثر من 815 عسكريا وإسقاط مقاتلة و27 مسيرة أوكرانية

elaosboa81723

الأمن الروسي يعتقل عميلا أوكرانيّا خطط لأعمال تخريبية في روسيا

1120233084746768417286

زاخاروفا ترد بسخرية على سؤال حول المساعدة الأمريكية لأوكرانيا

تنزيل (3)

عمدة كييف: زالوجني قال الحقيقة بشأن وضع القوات الأوكرانية الحرج على الجبهة