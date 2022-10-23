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الأحد، 23-10-2022 09:37 م

مخاطر النظر إلى الشمس مباشرة وقت الكسوف

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الوكيل الاخباري - لا تنظر أبدا إلى الشمس! يمكن أن يؤدي التحديق في الشمس بشكل مباشر إلى إلحاق الضرر بشبكية العين، وهو ما يسمى بحروق الشبكية أو اعتلال الشبكية الشمسي، وقد يؤدي التحديق بالشمس وقت الكسوف إلى العمى، المعروف أيضا باسم عمى الكسوف.

ويمكن أن يكون الضرر مؤقتا أو دائما، ويحدث غالبا دون أي ألم، وقد يتعرف المرء عليه بعد ساعات قليلة أو بضعة أيام من مشاهدة كسوف الشمس.

ويمكن أن يعاني الشخص من أعراض تتمثل بفقدان الرؤية المركزية (اعتلال الشبكية الشمسي)، رؤية مشوهة، تغيير رؤية الألوان.

ويمكن أن يحدث هذا حتى لو تعرضت عيناك لأشعة الشمس المباشرة لبضع ثوان فقط.

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