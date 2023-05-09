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الثلاثاء، 09-05-2023 03:56 م

مدرعة أحمد تشارك في العرض العسكري بموسكو

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الوكيل الإخباري - شاركت أحدث المركبات المدرعة الروسية من طراز أحمد وسبارتاك لأول مرة في العرض العسكري الذي جرى اليوم الثلاثاء، في الساحة الحمراء بموسكو، بمناسبة الذكرى الـ78 للانتصار على النازية.

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وتم تصميم المركبات المدرعة من طراز “أحمد” و”سبارتاك” على قاعدة شاحنة “كاماز” في العام الماضي لنقل الأفراد في مناطق العمليات القتالية والعمليات الخاصة، وذلك مباشرة مع الأخذ بعين الاعتبار الخبرة من العملية الخاصة في أوكرانيا.


وتم عرض مركبة “أحمد” لأول مرة في منتدى “الجيش-2022″، حيث قال كبير المصممين لمصنع “ريمديزل” إيغور زاخاروفيتش إن هذه المركبة المدرعة تم تصميمها خلال 25 يوما بهدف تزويد القوات الروسية بالمركبات المدرعة المنتجة في أقصر وقت ممكن وإلى أقصى حد ممكن.


أما مركبة “سبارتاك” المدرعة ذات الهيكل الحامل فتضمن الحماية من الرصاصات الحارقة والخارقة للدروع.

 

كما تسمح بحماية الطاقم المتكون من 9 عسكريين من تفجير عبوة ناسفة يصل وزنها إلى 6 كيلوغرامات بما يعادل مادة “تي إن تي” تحت عجلة المركبة. (RT)


 




 

 


 

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