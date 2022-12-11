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الأحد، 11-12-2022 01:33 م

مدفيديف: روسيا تكثّف إنتاج أقوى وسائل التدمير

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الوكيل الإخباري - أكد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، اليوم الأحد أن بلاده تكثف انتاج "أقوى وسائل التدمير" على أساس "مبادئ جديدة"، ملوحا باستخدامها ضد الغرب.

وقال مدفيديف "عدونا ليس متخندقا فقط في محافظة كييف في مالوروسيا (كيان إقليمي إداري للإمبراطورية الروسية السابقة).. إنه موجود أيضًا في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها".

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وتابع في منشور صباح الأحد، على حسابه في تطبيق تلغرام "لهذا السبب نقوم بتكثيف إنتاج أقوى وسائل التدمير، بما في ذلك تلك القائمة على مبادئ جديدة".


لم يوضح المسؤول الروسي تلك المبادئ الجديدة، لكنها تشير على ما يبدو إلى الأجيال الجديدة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتفتخر موسكو بتطويرها بنشاط في السنوات الأخيرة.


وعاد شبح الحرب النووية بعد بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير الماضي، ما يؤكد تآكل هندسة الأمن العالمي التي تأسست خلال الحرب الباردة.


وأثارت الانتكاسات العسكرية الروسية في الأشهر الأخيرة مخاوف من أن تفكر موسكو في استخدام ترسانتها النووية لتغيير الوضع الميداني.


لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد هذا الأسبوع أن السلاح النووي "وسيلة دفاع" الغاية منها توجيه "ضربة انتقامية" في حال استُهدفت بلاده بهذا النوع من الأسلحة.


كما أثار يوم الجمعة الماضي، احتمال أن تعدل روسيا عقيدتها العسكرية من خلال تبني مبدأ توجيه ضربة وقائية لنزع سلاح العدو.


ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بهذه التصريحات الأخيرة، قائلة إن "أي نقاش، مهما كان غامضا، بشأن الأسلحة النووية هو عمل غير مسؤول على الإطلاق".

 

البيان

 




 

 


 

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