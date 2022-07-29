مدينة ألمانية تحظر الماء الساخن في المباني العامة!

الوكيل الاخباري- اتخذت مدينة هانوفر الألمانية بعض الإجراءات الصارمة في محاولة لتقليل استهلاك الطاقة حيث تستعد الأمة لأزمة طاقة تلوح في الأفق.



وقطعت سلطات المدينة الماء الساخن في المباني العامة وخفضت درجات الحرارة القصوى للتدفئة كجزء من حملتها الموفرة للطاقة.



وأعطت سلطات هانوفر لعشاق الرياضة في المدينة دشا باردا - بالمعنى الحرفي للكلمة - يوم الاثنين عندما أعلنوا عن إيقاف الماء الساخن في جميع المباني العامة بالمدينة، بما في ذلك الصالات الرياضية وحمامات السباحة من الآن فصاعدا. وسيتعين على الموظفين العموميين أيضا غسل أيديهم بالماء البارد أثناء العمل بموجب اللوائح الجديدة.



وسيتعين على سكان المدينة أيضا الاستعداد لدرجات حرارة أكثر برودة أثناء التواجد في الداخل. وبموجب القواعد الجديدة، فإن الحد الأقصى لدرجة حرارة الغرفة في المباني العامة، بما في ذلك مراكز الرعاية النهارية، يقتصر على 20 درجة مئوية. وفي الصالات الرياضية، لا يمكن أن تتجاوز درجة الحرارة 15 درجة مئوية، كما تقول قائمة اللوائح المنشورة على الموقع الرسمي للمدينة.

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روسيا اليوم