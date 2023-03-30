الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الخميس، 30-03-2023 10:13 ص

مرشح للرئاسة التركية يتوقع لقاء الأسد إذا وصل إلى السلطة

assad-new-2017


الوكيل الإخباري - أعلن مرشح الرئاسة التركية سنان أوغان عن أمله في لقاء الرئيس السوري بشار الأسد حال وصوله إلى السلطة.

اضافة اعلان


وتابع المرشح الرئاسي، وعضو نادي فالداي، وخريج معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية: "أنا أتطلع بالتأكيد إلى لقاء الرئيس الأسد. وقد قلنا بالفعل إننا سنلتقي بالرئيس السوري، وسنحل المشكلة، ولا ينبغي السماح بالثأر بين الدول، ويجب أن تكون خطوط الحوار مفتوحة بين الدول".


وشدد المرشح الرئاسي على ضرورة عودة السوريين المقيمين في تركيا إلى وطنهم كجزء من المصالحة. وقال السياسي إن "الطريق إلى ذلك يكمن من خلال لقاء الرئيس بشار الأسد، حيث أنه من الضروري إنهاء النزاعات الداخلية في سوريا ووجود الجماعات المسلحة وإحلال السلام".


وأعرب أوغان عن ثقته في أن السلام في سوريا سيكون له تأثير كبير على تركيا والمنطقة، فيما قال بهذا الصدد: "أعتقد أن بإمكاني عقد مثل هذا الاجتماع وجعله مثمرا"، مشيرا إلى أهمية دور الوساطة الروسي في هذا الشأن.


وأضاف أوغان: "أعتقد أن قيمة تركيا كوسيط بين روسيا وأوكرانيا تماثل قيمة دور روسيا في الوساطة بين سوريا وتركيا. ويمكن لروسيا أن تلعب دورا مهما في هذا الأمر".


وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد قال في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية إنه مستعد للقاء أردوغان فقط بعد انسحاب القوات التركية من سوريا، إلا أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أعلن أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن عقد اجتماع روسيا وتركيا وإيران وسوريا الأسبوع المقبل في موسكو على مستوى نواب الوزراء، مضيفا أن "موسكو وطهران سوف تبذلان الجهود لتقريب مواقف الطرفين"، ومؤكدا أنه حال أسفر الاجتماع عن اتفاق، فسيتم عقد اجتماع مماثل على مستوى وزراء الخارجية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6425568b4c59b75c2724e45e

إسرائيل.. وزير الدفاع يفكر بالاعتذار ليبقى في منصبه

image - 2023-03-29T101240.179

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 20 هزة أرضية

image - 2023-03-30T132348.556

الإمارات.. صرف المعاشات التقاعدية قبيل عيدي الفطر والأضحى

641f16b9423604553f741b79

إثيوبيا ترفض محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة

thumbs_b_c_184f6c3d5ac3aa82b9bb32b5be64e7dc

البرلمان التركي يصوت اليوم على طلب فنلندا الانضمام إلى "الناتو"

152013Image1-775x445_d

روسيا تبتكر مادة ثورية تخفي الطائرات عن الرادارات

أخبار متعلقة
image - 2023-03-30T095134.296

روسيا تتوقف عن إشعار أمريكا بأنشطتها النووية

189463

سوريا.. تعديل حكومي يشمل 5 وزراء

Untitled-5-4-640x400-1-640x400

استطلاع رأي: أردوغان ليس الأول باستطلاعات الرئاسة التركية

image - 2023-03-02T160019.520

روسيا توضح سبب تعليقها معاهدة نيوستارت النووية

العالم-الهولندي-زلزال

خبراء زلازل يكشفون حقيقة عالم الزلازل الهولندي

image - 2023-03-01T100036.545

عدد قتلى الزلزال في تركيا وحدها تجاوز 45 ألفاً