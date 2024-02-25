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الأحد، 25-02-2024 09:42 ص

بيلاروس تشهد لأول مرة في تاريخها يوم تصويت موحدا

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الوكيل الإخباري - فتحت حوالي 5.5 ألف مركز اقتراع في بيلاروس أبوابها اليوم في الساعة 08:00، وذلك في أول يوم تصويت موحد في تاريخ البلاد سيتم خلاله انتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية.

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وتم اعتماد يوم الاقتراع الموحد، وفقا لدستور الجمهورية المجدد المعتمد في فبراير 2022. وفي السابق كانت بيلاروس، تشهد تنظيم عدة حملات انتخابية خلال فترة الأربع سنوات الانتخابية. أما الآن فسيتم انتخاب نواب البرلمان والمجالس المحلية في البلاد في وقت واحد لمدة خمس سنوات.

ويتنافس 263 مرشحا على 110 مقاعد في مجلس النواب بالجمعية الوطنية، فيما يتنافس 18802 مرشحا على 12514 مقعدا بالمجالس المحلية في البلاد.


ويحق لأكثر من 6.9 مليون شخص التصويت في بيلاروس، ويمكن كذلك لأكثر من 95 ألف روسي يقيمون بشكل دائم في البلاد الترشح لعضوية المجالس والتصويت في الانتخابات المحلية. وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 20:00. ولن يتم التصويت في الخارج.


ويراقب الانتخابات أكثر من 45.5 ألف مراقب وطني وما يقرب من 300 مراقب دولي، يمثلون جميع بلدان رابطة الدول المستقلة باستثناء مولدوفا وأوكرانيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولجان الانتخابات المركزية لعدد من البلدان، بما في ذلك روسيا.

 

RT

 




 

 


 

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