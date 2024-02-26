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الإثنين، 26-02-2024 11:43 ص

رئيس حكومة اليمن يصل اليوم إلى موسكو للقاء كبار المسؤولين الروس

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الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر سفارة اليمن في موسكو أنه من المتوقع وصول رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك اليوم في زيارة يلتقي خلالها العديد من كبار المسؤولين الروس بمن فيهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.

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وقالت المصادر لوكالة "تاس" إن بن مبارك يتوقع أن يجتمع خلال الأيام المقبلة مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأضافت المصادر: "من المتوقع أن يصل هذا المساء وأن يجتمع مع (رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف) فولودين، و(رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا) ماتفيينكو و(وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف في الأيام المقبلة".


وردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع عقد لقاء مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، قال المحاور: "سيتم التأكد من ذلك".

 

RT

 




 

 


 

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