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الثلاثاء، 24-01-2023 11:01 ص

مسؤول أممي رفيع يزور بعثات أممية بالجولان ولبنان والقدس

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الوكيل الإخباري - بدأ رئيس عمليات السلام بالأمم المتحدة، الفرنسي جان بيير لاكروا، أمس الاثنين، زيارته إلى بعثات حفظ السلام الثلاث في الجولان وجنوب لبنان والقدس المحتلة.

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ويزور لاكروا، الذي وصل الجولان، عددا من مواقع بعثة الأمم المتحدة (أندوف) داخل منطقة الفصل وفي الجولان الذي تحتله إسرائيل، إضافة إلى لقاء كبار المسؤولين الحكوميين في دمشق لمناقشة تنفيذ تفويض البعثة.


وسيلتقي المسؤول الأممي، في طريقه إلى مقر البعثة الأممية في جنوب لبنان (يونيفيل)، اليوم الثلاثاء، برئيس الحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب ومسؤولين كبار آخرين في لبنان لمناقشة قضايا حفظ السلام والمسائل المتعلقة بمهمة يونيفيل.


ويلتقي في الناقورة بقيادة البعثة الأممية والموظفين العسكريين والمدنيين، وسيجري بعض الزيارات الميدانية على طول الخط الأزرق.


ويختتم لاكروا رحلته، في القدس المحتلة، حيث يزور مقر هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وهي أول بعثة لحفظ السلام.


وتأسست هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في 29 أيار 1948 في خضم الصراع العربي الإسرائيلي حيث تجلت مهمتها الأساسية في البداية في توفير هيكل القيادة العسكرية لقوات حفظ السلام في الشرق الأوسط وتمكينها من مراقبة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه ومساعدة أطراف اتفاقيات الهدنة والإشراف على تطبيق ومراعاة شروط الاتفاقات.


بترا

 




 

 


 

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