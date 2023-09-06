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الأربعاء، 06-09-2023 12:34 ص

مسؤول أوكراني: الحرب العالمية الثالثة بدأت!

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الوكيل الاخباري- اعتبر سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف أن الحرب العالمية الثالثة بدأت، وهي تجري الآن في أوكرانيا.

وقال دانيلوف خلال منتدى كييف للأمن، يوم الثلاثاء، إن "إصرار جميع مواطنينا يثبت أن أوكرانيا يجب أن تكون عضوا في الناتو. ونحن سنعزز الحلف، وإن الأحداث التي ستتطور في العالم لن تتوقف".

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وتابع: "إذا كان أحد يعتبر أن الحرب العالمية الثالث لم تبدأ، فهذا خطأ كبير. لقد  بدأت ومستمرة منذ فترة معينة في مرحلتها الهجينة، والآن دخلت في مرحلتها الفعالة. وإذا كان أحد يعتبر أن هذه هي تسوية الحسابات بين روسيا وأوكرانيا، فإن هذا خطأ والأمر أكثر تعقيدا بكثير".

 

 




 

 


 

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