الجمعة 04-02-2022
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مسؤول بفريق الإنقاذ يكشف آخر تفاصيل حالة الطفل ريان

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الجمعة، 04-02-2022 05:28 م

مسؤول بفريق الإنقاذ يكشف آخر تفاصيل حالة الطفل ريان

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الوكيل الاخباري - قال مسؤول في فريق إنقاذ الطفل ريان، العالق في بئر على عمق 32 مترا بقرية إرغان التابعة لإقليم شفشاون بالمغرب، إن الجهود وصلت الآن إلى مراحل حاسمة.

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وقال المسؤول في فريق الإنقاذ، سعيد أدكوج، إن الطفل ريان باق على قيد الحياة، مضيفا نقوم بإمداده باستمراره بالأوكسجين.


وتابع: نستعد حاليا لتوصيل أنابيب بطريقة أفقية لإخراج الطفل ريان، والجهود وصلت إلى مراحل حاسمة نظرا للمخاوف من انجراف التربة.


وعبّر أدكوج عن أمله في انتهاء عملية الإنقاذ في أسرع وقت، مشددا على التزامه العناصر بتعليمات الفرق التقنية لتأمين سلامة "ريان".


وكان الطفل ريان قد سقط، عشية الثلاثاء، في ثقب مائي ضيق غير مغطى وغير مسيج بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.

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