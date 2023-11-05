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الأحد، 05-11-2023 07:31 ص

مستشار أوكراني سابق: انقلاب جرى في أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- قال أوليغ سوسكين، الذي عمل كمستشار لدى رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كوتشما إنه تم تدمير البرلمان الأوكراني وتدير الدولة هيئة غير دستورية قامت بانقلاب عبر أحكام عرفية غير قانونية.

وأضاف سوسكين على قناته في يوتيوب: "تم تنفيذ انقلاب مخالف للدستور. البرلمان الأوكراني مصاب بالشلل، لم تعد مسموعة على الإطلاق كتلة يوليا تيموشينكو البرلمانية. لقد تم سحقها، كما تم سحق كتلة الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو. لذلك، تم فرض الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في جمهورية أوكرانيا البرلمانية - الرئاسية ويتم تمديد هذه الأحكام بشكل غير قانوني.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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