الأحد 06-08-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: القبول الموحد في كليات المجتمع بدلا من القبول المباشر

التخصصات المطلوبة للطلبة الجامعيين الذكور والإناث - تفاصيل

وفاة و3 إصابات بحادث تصادم على طريق المفرق - الزرقاء

الأردن يعزي جورجيا بضحايا انهيار التربة في منطقة راتشا

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي: التخصصات التقنية والمهنية مطلوبة أكثر بالسوق المحلي

بيان من الضمان الاجتماعي لكافة المنشآت العاملة في الأردن

انتشار غير مسبوق للمطاعم الأردنية في قطر.. تعرّف على أبرز المأكولات

الناصر: 465 ألف طلب توظيف لدى ديوان الخدمة.. وتخصصات مشبعة وراكدة لأكثر من 10 سنوات

السوق المركزي: إقبال على المانجو بالأسواق المحلية وسعر الكيلو 120 قرشاً

قانوني يوضح موعد بدء العمل بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن

الأحد، 06-08-2023 10:03 ص

مستشار زيلينسكي: القوات الأوكرانية تعاني عجزا كبيرا في الأسلحة

_126663674_gettyimages-1243044957 (1)


الوكيل الإخباري - صرح مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، بأن نقص الأسلحة الذي تعاني منه قوات كييف المسلحة كبير جدا، ويصل إلى مستوى العجز البالغ بالنسبة للقتال.

وقال بودولياك إن "[السلاح] ليس كافيا، بل إنه قليل. ومن وجهة نظر التكافؤ في القتال، إنه بالفعل عجز كبير".

اضافة اعلان


ويطالب بودولياك بالمزيد من الصواريخ والذخيرة من العيار الثقيل من الدول الغربية، وبحسب قوله، فإن هناك "نقصا" في معدات إزالة الألغام، حيث أشار إلى أنه يجب على أوكرانيا أن "تزيد بشكل كبير من قدرتها على إصلاح المركبات المدرعة بسرعة".


وفي الوقت نفسه، أضاف بودولياك أن القضية الرئيسية في المفاوضات مع الشركاء الغربيين هي نقل أنظمة الدفاع الجوي ومقاتلات "إف-16" إلى كييف.


وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مساء أمس السبت، إنه يتوقع قرارات جديدة من الغرب بشأن حزم المساعدات العسكرية لكييف الأسبوع المقبل.


وفي وقت سابق، ذكر السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع RT Arabic، أن مهمة نزع السلاح في أوكرانيا قد أنجزت بالفعل إلى حد كبير، حيث تستخدم كييف عددا أقل من أسلحتها الخاصة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
03093063576590528301333370118778

الحرائق تلتهم 600 هكتار في اقليم كتالونيا الإسباني

23

بولندا ترصد تسربا في خط أنابيب ينقل النفط من روسيا لأوروبا

ط

إعلان التأهب الجوي بعدّة مقاطعات في أوكرانيا

88

إسبانيا.. الحرائق تلتهم 600 هكتار من الغابات

8

الصين: إصابة 21 شخصاً إثر زلزال بقوة 5.5 درجة

و

مصر: اكتشاف بقايا سفينة غارقة منذ القرن الثالث قبل الميلاد

أخبار متعلقة
64cf1f8a42360427216beac9

مستشار سابق للبنتاغون: البيت الأبيض متردد في الاعتراف بأن أوكرانيا أصبحت كارثة

64ce22cc4236047b3f238f9b

حاكم سيفاستوبول: الدفاعات الجوية تتعامل مع مسيّرة أوكرانية

64ce25804236047f4f1ea104

مدفيديف: الضربات الروسية لأوديسا لم تردع كييف بعد

64bd7bef4c59b76c8f33b2f4

صحيفة: زيلينسكي يختلق نجاحات وهمية لقوات كييف للتستر على فشل الهجوم المضاد

64b30057423604502a6afeb3

موقع عسكري: ضربة روسية ساحقة لقوات كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر

64aa59c24236046fb070f708

صحيفة: بولندا زودت كييف بـ12 مروحية "Mi-24"