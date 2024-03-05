مستشار سابق للبنتاغون يطالب بإرسال 80 ألف جندي لحماية الحدود مع المكسيك

الوكيل الاخباري- طالب المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي دوغلاس ماكغريغور السلطات الأمريكية بإرسال آلاف الجنود لحماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من المهاجرين.

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وكتب ماكغريغور في صفحته على منصة "إكس": "يجب حماية حدودنا وإرسال 70-80 ألف جندي لحماية الحدود الجنوبية على الفور".

وأشار إلى أن الحرب هي آخر شيء تحتاج إليه الولايات المتحدة حاليا.



وازدادت أزمة الهجرة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة توترا بعد أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية بناء على طلب الإدارة الأمريكية بإزالة سياج الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع المكسيك.



وأعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت عن "غزو" وإجراءات حماية ذاتية بسبب الوضع مع تدفق المهاجرين.



وأكد أن ولايته ستنفذ سياساتها الخاصة بسبب فشل السلطات الأمريكية في حماية الحدود فيما أعلن حكام 25 ولاية أمريكية تضامنهم مع سلطات تكساس.

روسيا اليوم