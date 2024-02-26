إنقاذ وضبط 161 مهاجرا قبالة سواحل أزمير التركية

الوكيل الإخباري-

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ضبطت فرق خفر السواحل التركية 92 مهاجرًا غير نظامي، وأنقذت 69 آخرين، قبالة سواحل ولاية إزمير غربي البلاد.وأوضحت قيادة خفر السواحل التركية عبر موقعها الرسمي في بيان اليوم الاثنين، أن من بين المهاجرين الذين تم ضبطهم، أطفال ونساء، مشيرة إلى أن عمليات الضبط والإنقاذ جرت قبالة سواحل مناطق أورلا وديكيلي وجشما.وذكر البيان أن فرق خفر السواحل التركية أوقفت شخصًا للاشتباه في قيامه بعمليات تهريب البشر.وعقب إتمام الإجراءات القانونية بحق المهاجرين، تم تسليمهم إلى إدارة الهجرة بولاية إزمير.