مسيّرة إسرائيلية تستهدف مركبة جنوب لبنان

الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن مسيرة إسرائيلية تستهدف بصاروخ مركبة في بلدة الشعيتية بالقطاع الغربي من جنوب لبنان.

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وكان حزب الله اللبناني أعلن اليوم عن استهداف منزل يتمركز فيه جنود بمستوطنة المطلة الحدودية شمال إسرائيل، مؤكدا تحقيق "إصابات مباشرة"، في حين شن جيش الاحتلال غارات على مناطق مختلفة في جنوب لبنان.



ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشهد الحدود بين الجانبين بوتيرة يومية قصفا متبادلا ومتقطعا بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

