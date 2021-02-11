الخميس 11-02-2021
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الخميس، 11-02-2021 08:59 ص

يجري تحديد هوية الوفيات

مصرع 4 أشخاص في حريق بمقاطعة تفير الروسية

مصرع
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت المديرية الإقليمية التابعة للجنة التحقيق الروسية، إن 4 رجال لقوا حتفهم في حريق اندلع في منشأة اقتصادية في قرية "اوليني روغ-2"، بالقرب من مدينة تفير الواقعة شمال موسكو.

وذكرت أنه تم العثور على 4 جثث، بعد إخماد النيران.
وأشارت المديرية، إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، لتحديد أسباب الحريق وملابساته. ويجري كذلك تحديد هويات الوفيات.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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