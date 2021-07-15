الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 02:44 م

مصرع 5 أشخاص وفقدان 3 آخرين جراء فيضانات وانهيارات في تركيا

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الوكيل الإخباري- لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهم، وفُقِد 3 آخرين بعد هطول أمطار غزيرة على الساحل الشمالي الشرقي لتركيا على البحر الأسود، ما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.

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وقد ضربت الأمطار الغزيرة ولاية ريزا في تركيا، بوقت متأخر من مساء يوم أمس الأربعاء، ما أدى إلى جرف سيارات وتسبب في انهيار عدد من المنازل.

وذكرت مصادر إعلام تركية، أن فرق الإنقاذ عثرت على سيدة تبلغ من العمر 75 عاما ميتة وسط حطام منزلها في منطقة مرادية ريزا، كما انتشلت جثث 3 أشخاص لقوا حتفهم بعد أن دمرت الانهيارات الطينية منزلا خشبيا.

وذكرت المصادر، أن فرق الإنقاذ في المنطقة تبحث عن 3 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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