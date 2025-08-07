الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمناطق شرقي مدينة غزة

الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالإخلاء القسري إلى جميع المواطنين الفلسطينيين في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة في البلوكات 699، 713، 715، 716.

