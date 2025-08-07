الجمعة 2025-08-08 12:27 ص
 

الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمناطق شرقي مدينة غزة

غزة
 
الخميس، 07-08-2025 09:27 م

الوكيل الإخباري-  أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالإخلاء القسري إلى جميع المواطنين الفلسطينيين في حيي الدرج والتفاح بمدينة غزة في البلوكات 699، 713، 715، 716.

وطالب الاحتلال في منشور له السكان بإخلاء تلك المناطق فورًا باتجاه الجنوب نحو المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. 

 
 
