جنرال أمريكي: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في مجال المسيرات

الخميس، 07-08-2025 11:19 م

الوكيل الإخباري- اعترف الجنرال جيمس ريني، الذي يرأس قيادة المستقبل في الجيش الأمريكي، بأن الولايات المتحدة متأخرة عن روسيا في تطوير وإنتاج المسيرات.

وقال ريني لصحيفة "التايمز" إن الولايات المتحدة فشلت في تزويد الجيش بالمعدات اللازمة لمواجهة نزاع مسلح، مع الاستخدام الواسع النطاق للطائرات المسيرة.

ورغم التقدم المحرز في استخدام الطائرات المسيرة في أوكرانيا، اعتبر الجنرال الأمريكي أن البنتاغون فشل في الحصول على الوسائل والبيانات اللازمة لمواجهة التهديدات المستقبلية.

وأضاف: "روسيا تتقدم علينا في مجال الطائرات بدون طيار في الوقت الحالي". وفي حال نشوب صراع، فمن المؤكد أن القوات الأمريكية ستواجه خسائر فادحة.


وصرح كبير مسؤولي التكنولوجيا في البنتاغون إيميل مايكل في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الأمريكية تمضي بسرعة نحو إزالة الحواجز الإدارية التي تعيق إنتاج وتوسيع أنواع وكميات الطائرات المسيرة لصالح القوات الأمريكية.


وبحسب تقرير صدر عن مؤسسة "ذا هيريتج فاونديشن"، فإن الولايات المتحدة متأخرة عن روسيا والصين في سباق التسلح بالطائرات المسيرة، ويعزا هذا التأخر إلى محدودية عدد الشركات الأمريكية المعتمدة لصناعتها، والتي لا يتجاوز عددها 14 شركة فقط.

 

