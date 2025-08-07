جنرال أمريكي: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في مجال المسيرات

وقال ريني لصحيفة "التايمز" إن الولايات المتحدة فشلت في تزويد الجيش بالمعدات اللازمة لمواجهة نزاع مسلح، مع الاستخدام الواسع النطاق للطائرات المسيرة.
ورغم التقدم المحرز في استخدام الطائرات المسيرة في أوكرانيا، اعتبر الجنرال الأمريكي أن البنتاغون فشل في الحصول على الوسائل والبيانات اللازمة لمواجهة التهديدات المستقبلية.
وأضاف: "روسيا تتقدم علينا في مجال الطائرات بدون طيار في الوقت الحالي". وفي حال نشوب صراع، فمن المؤكد أن القوات الأمريكية ستواجه خسائر فادحة.
وصرح كبير مسؤولي التكنولوجيا في البنتاغون إيميل مايكل في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الأمريكية تمضي بسرعة نحو إزالة الحواجز الإدارية التي تعيق إنتاج وتوسيع أنواع وكميات الطائرات المسيرة لصالح القوات الأمريكية.
وبحسب تقرير صدر عن مؤسسة "ذا هيريتج فاونديشن"، فإن الولايات المتحدة متأخرة عن روسيا والصين في سباق التسلح بالطائرات المسيرة، ويعزا هذا التأخر إلى محدودية عدد الشركات الأمريكية المعتمدة لصناعتها، والتي لا يتجاوز عددها 14 شركة فقط.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: بوتين وزيلينسكي يريدان لقائي وسأفعل ما بوسعي لإنهاء النزاع
-
بوتين: الطريق أمام عقد لقاء مع زيلينسكي ما زال طويلاً
-
واشنطن تخطط لاحتجاز المهاجرين في السجن الرهيب "ألكاتراز الجنوب"
-
ألمانيا تؤسس مجلسًا وطنيًا للأمن لمواجهة "التهديدات المستقبلية"
-
فيدان يلتقي الشرع ويناقشان دعم سوريا و"خطوات إسرائيل"
-
"أكسيوس": ويتكوف سيطلع ممثلي الدول الأوروبية على مجريات لقائه مع بوتين
-
واشنطن تنفي: لا شروط مسبقة من ترامب للقاء زيلينسكي مقابل قمة مع بوتين
-
مطالب لتقليص صلاحيات موظفي إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية