مظاهرة في تل أبيب تطالب بوقف الحرب

09:57 م

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين انطلقوا في مسيرة بشوارع تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى.





وأضافت أن الشرطة دفعت بقوات من فرق الخيالة إلى موقع المظاهرة.