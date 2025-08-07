الجمعة 2025-08-08 12:27 ص
 

مظاهرة في تل أبيب تطالب بوقف الحرب

ارشيفية
 
الخميس، 07-08-2025 09:57 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين انطلقوا في مسيرة بشوارع تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى.اضافة اعلان


وأضافت أن الشرطة دفعت بقوات من فرق الخيالة إلى موقع المظاهرة.
 
 
