الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

الوكيل الإخباري- فرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عقوبات على 18 كيانا وفردا تستهدف "شبكة تساعد إيران على التهرب من العقوبات وتحقيق إيرادات". حسبما قالت وزارة الخزانة .



وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن قائمة العقوبات الأمريكية تشمل "آر يو إن سي" للتداول المصرفي وقيادتها، و"بنك سايروس الخارجي"، وشركة "باساركاد آريان" القابضة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان "ستواصل الوزارة عرقلة مخططات إيران الرامية إلى الإلتفاف على عقوباتنا، وحرمانها من الوصول إلى الإيرادات، ووقف مصادر تسليحها، من أجل حماية الشعب الأمريكي".



وفي 30 يوليو 2025، أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران.



وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني نجل علي شمخاني، وهو مستشار للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.



ووصفت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، العقوبات بأنها أكبر إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.



وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن العقوبات الـ 115 الصادرة اليوم هي الأكبر حتى الآن منذ أن طبقت إدارة ترامب حملة الضغط الأقصى على إيران.



وأفاد بأن هذا الإجراء يعكس أيضا التعاون الوثيق والمستمر بين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة ويدعم تنفيذ وزارة الخزانة للمذكرة الرئاسية للأمن القومي (NSPM-2) التي تطلق حملة ضغط اقتصادي قصوى ضد إيران.