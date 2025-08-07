"أكسيوس": ويتكوف سيطلع ممثلي الدول الأوروبية على مجريات لقائه مع بوتين

ونقل الموقع منشورا للصحفي باراك ديفيد على منصة "إكس" قال فيه: "يخطط المبعوث الخاص ويتكوف لإجراء مكالمة هاتفية يوم الخميس مع ممثلي أوكرانيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لإطلاعهم على لقائه مع بوتين ومناقشة الخطوات التالية، بما في ذلك إمكانية عقد قمة بين بوتين و(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب".
ولم يقدم الصحفي أي تفاصيل أخرى حول المناقشات المرتقبة.
وفي وقت سابق، أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن موسكو وواشنطن بدأتا التحضير للقمة. وقد تم الاتفاق على عقد لقاء ثنائي على أعلى مستوى بناء على اقتراح من الجانب الأمريكي. وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أشارت مساء الأربعاء إلى أن ترامب يرغب في لقاء بوتين الأسبوع المقبل.
