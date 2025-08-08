الجمعة 2025-08-08 05:37 ص
 

مصر .. بلاغ ضد بلوغر شهيرة بسبب ثروتها المفاجئة

الجمعة، 08-08-2025 12:52 ص
الوكيل الإخباري-   تقدّم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام المصري يتّهم البلوغر سلمى الرحالة بنشر فيديوهات عبر حسابها الشخصي تُخالف قيم وتقاليد المجتمع، وبث الفتن بين المواطنين المصريين عبر مواقع التواصل.اضافة اعلان


وجاء في البلاغ المقدّم أن ما تقوم به المشكو في حقها من تناقضات، تارةً بالبكاء والمطالبة بحقوق غير محددة، وتارةً أخرى بالتفاخر بما تملكه من ثروة والإساءة للآخرين، يُعدّ تشهيرًا وادعاءً كاذبًا يستوجب التحقيق، خاصةً في ظل غياب الأدلة وعدم احترام الإجراءات القانونية.

وأشار البلاغ إلى أن المتهمة وجّهت عبارات من شأنها المساس بكرامة مهنة المحاماة وتحريض الرأي العام ضدها، بالمخالفة لأحكام المواد 302، 303، 306 و308 من قانون العقوبات، والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب المادة 98 (و) من قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الكراهية وازدراء فئة مجتمعية.

كما أشار مقدم البلاغ إلى وجود مؤشرات على تضخّم ثروة المذكورة بشكل غير مبرر خلال فترة قصيرة، دون مصدر دخل معلوم، مع اعترافها العلني بتلقّي تبرعات من الخارج، ما يُثير شبهة غسل أموال، وتهرب ضريبي، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة، بل وشبهة الاتجار في الأعضاء.

