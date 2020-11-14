مصرع 53 شخصا نتيجة فيضانات في الفلبين

الوكيل الاخباري- لقي 53 شخصًا مصرعهم اليوم السبت، نتيجة الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار فامكو في الفلبين.

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ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية عن الشرطة ومسؤولي مكافحة الكوارث، أن 22 شخصًا أيضا في عداد المفقودين.



وأوضح حاكم إقليم كاجايان مانويل مامبا أن هطول الأمطار من الأقاليم المجاورة وصل إلى نهر كاجايان الذي فاض وأدى إلى زيادة الفيضانات.



وارتفعت مياه الفيضانات إلى مستويات وصفت بأنها غير مسبوقة في إقليمي كاجايان وإيزابيلا الشماليين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار في فتح بوابة تصريف المياه بسد رئيسي خلال الليل.



المصدر: بترا



