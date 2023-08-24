الخميس 24-08-2023
الوكيل الاخباري

مصر.. إصابة 13 شخصا في حريق مصنع كرتون

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الخميس، 24-08-2023 12:54 ص

مصر.. إصابة 13 شخصا في حريق مصنع كرتون

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الوكيل الاخباري- أصيب 13 شخصا جراء حريق هائل اندلع في مصنع كرتون بطريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي السريع بمنطقة غرب النوبارية في محافظة البحيرة.

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وفي التفاصيل، تلقى مدير أمن البحيرة اللواء محمود هويدي، إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية باندلاع حريق في مصنع كرتون على الطريق الصحراوي السريع، حيث تم الدفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية.

هذا وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده.

في حين أسفر هذا الحريق عن اختناق 13 شخصا، حيث تم نقل 4 أشخاص إلى مستشفى غرب النوبارية العام و9 إلى مستشفى العامرية العام.

 




 

 


 

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