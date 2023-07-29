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سيارة كهربائية أحدثت كارثة في سفينة تحمل آلاف المركبات لمصر

السبت، 29-07-2023 11:16 ص

سيارة كهربائية أحدثت كارثة في سفينة تحمل آلاف المركبات لمصر

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الوكيل الاخباري - أحدثت سيارة كهربائية حريقا سرعان ما اتسعت رقعته على متن سفينة شحن عملاقة، تقل على متنها أكثر من 3700 سيارة، قبالة سواحل هولندا، في وقت تبحث السلطات كيفية سحب السفينة التي كانت وجهتها مصر إلى ميناء قريب.

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محاولات الإنقاذ
تحاول فرق الإنقاذ في هولندا إخماد الحريق في سفينة الشحن منذ 3 أيام، ورغم أن جهود إخماد الحريق حققت تقدما إلا أنه لم ينته، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وصعدت فرق الإنقاذ على متن السفينة، حيث عملت على تخفيف الحرارة وألسنة اللهب والدخان.


ذكر خفر السواحل الهولندي أنه جرى تخفيض درجة الحرارة بشكل كبير في السفينة وجرى ربط سفينة الشحن بإحدى سفن الإنقاذ وهو ما جعلها تحت السيطرة.


ويعمل خفر السواحل الهولندي مع شركات إنقاذ تعاقدت معها الشركة المالكة لسفينة الشحن لسحبها وتبحث السلطات الهولندية حاليا في شتى السيناريوهات لتحديد الخطوات التالية، على أن يكون الهدف نقلها إلى ميناء قريب.


تعتمد عملية السحب على عوامل متعددة مثل كمية الدخان المنبعثة وظروف الطقس وتخشى السلطات من أن يؤدي غرقها إلى حدوث كارثة بيئية.
تفاصيل الكارثة


لقي أحد أفراد طاقم السفينة مصرعه من جراء الحريق كما أصيب 7 آخرون مع اندلاع الحريق الأربعاء، فيما تم إجلاء بقية أفراد الطاقم، علما بأن بعضهم قفز في البحر هربا من النيران ويُعتقد أن الحريق ناجم عن سيارة كهربائية.


كان المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة قد حذر في الماضي من المخاطر المحتملة لحرائق تندلع في بطاريات السيارات الكهربائية.
اندلع الحريق في سفينة الشحن بينما كانت بحر الشمال بالقرب من ممرات الشحن الدولية المزدحمة.


آلاف السيارات إلى مصر
قالت الشركة التي استأجرت السفينة إنها كانت تحمل عددا أكبر من السيارات الكهربائية من الرقم الذي تحدث عنه خفر السواحل الهولندي، الذي قال إن العدد 2857 سيارة بينها 25 سيارة كهربائية.


تقول الشركة إنه كان على متن السفينة 3783 سيارة بينها 498 سيارة كهربائية.
لم تذكر الشركة مصير السيارات في السفينة.


اندلع الحريق على متن سفينة مسجلة في بنما واسمها ""Fremantle Highway".
كانت السفينة قد غادرت مدينة بريمين الألمانية ووجهته مدينة بورسعيد المصرية.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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