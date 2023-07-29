مصر والولايات المتحدة تستعدان لمناورات هي الأكبر من نوعها منذ سنوات

الوكيل الاخباري - زار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا الجمعة، معبر رفح الحدودي بشمال سيناء خلال زيارته مصر، حيث بحث الاستعدادات لمناورات عسكرية على الحدود بين مصر وغزة.

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ووفق بيان صادر عن "سينتكوم"، فقد "قام الجنرال كوريلا بزيارة مصر والتقى برئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر في القاهرة، وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد ربيع عند معبر رفح الحدودي بشمال سيناء، وركزت الرحلة على المخاوف الأمنية المشتركة، بما في ذلك أمن الحدود، وتعزيز التدريب المشترك، بما في ذلك مناورات النجم الساطع المقبلة والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة العسكرية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر".



وتابع البيان أن "الجنرال كوريلا أعرب عن امتنانه للفريق أسامة عسكر على دور مصر القيادي المستمر في قضايا الأمن الإقليمي ودورها خلال عمليات الإجلاء الأخيرة لغير المقاتلين من السودان".



ولفت البيان إلى أن "اللقاء تناول الاستعدادات النهائية لمناورات النجم الساطع التي ستقام الشهر المقبل وستكون الأكبر من نوعها منذ سنوات، وركز القائدان بشكل خاص على إطلاق النار الحي والتخطيط لسير المناورات التي تشمل أكثر من 7000 عسكري من 33 دولة".

روسيا اليوم