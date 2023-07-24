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الإثنين، 24-07-2023 02:58 م

مصر .. البترول تكشف حقيقة انهيار حقل ظهر بالبحر المتوسط

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الوكيل الإخباري- أكدت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أن ما أثير حول انهيار حقل ظهر للغاز، عار تماما من الصحة.

وأكدت المصادر وفقا لموقع "القاهرة 24" أن ما تحقق في حقل ظُهر من معدلات غير مسبوقة للإنجاز عالميًا منذ وضعه على الإنتاج في وقت قياسي بعد اكتشافه ورحلة نجاحه خلال السنوات الأخيرة يشجع على البناء على تلك النجاحات واستثمار كافة الفرص فى منطقة امتياز الحقل.

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وأكدت المصادر أن الوزارة على اهتمامها بالعمل على تحقيق أعلى معدلات الأداء في حقل ظُهر بالبحر المتوسط الذى يُشكل أهمية كبيرة لمصر على مستوى إنتاج الغاز الطبيعي ويٌعد نموذجًا يحتذى به في مشروعات الإنتاج، مشيرة إلي أن هناك تنسيق يجري بين قطاع البترول والشركاء الأجانب في الحقل بقيادة شركة اينى الإيطالية.

 


 




 

 


 

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