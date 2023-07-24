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الإثنين، 24-07-2023 07:28 ص

مصر: كارثة تضرب العديد من دول العالم

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الوكيل الاخباري - كشف رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة في مصر، محمد علي فهيم، أن كارثة كبيرة تضرب العديد من دول العالم.

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وأشار المتحدث خلال لقائه مع الإعلامية، عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن تغير المناخ يؤثر على المياه، وبالتالي على الكائنات البحرية ويؤدي إلى هجرتها، مضيفا أن الدول التي تعتمد على الصيد ستضطر إلى تغيير خطتها بسبب المناخ.


وأشار المصدر نفسه أن تغير المناخ يهدد العالم بموجات من الجفاف قد تستمر سنوات كتلك التي شهدتها الأرجنتين، متوقعا كذلك تغيير مواسم هطول الأمطار، كما اعتبر أن تغير المناخ هو أكبر مأساة إنسانية في الوقت الحالي.


واختتم المتحدث أن مصر سبقت الدول الأوروبية في تهيئة البنية التحتية لمواجهة تغيرات المناخ، مضيفا أنها أضافت مليون فدان للرقعة الزراعية، و"هذا رقم كبير"، بحسبه، كما أشار إلى أنها "تتعامل بذكاء فيما يتعلق بقضية المناخ".
وتابع أن محطات معالجة المياه في المحسمة وبحر البقر والحمام، تعد أكبر تدخل لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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