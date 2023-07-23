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الأحد، 23-07-2023 01:06 م

توقعات بانحسار موجة الحر في مصر

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الوكيل الإخباري- توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر اليوم الأحد، انحسار موجة الحر التي تخيّم على البلاد مطلع أغسطس المقبل.

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وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة ستصل وقت الذروة (من الساعة 12 ظهرا حتى 4 عصرا) إلى 45 درجة.

وتشهد مصر منذ فترة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة رطب الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام حدث عند الساعة 5:59 مساء بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونو، ويبلغ طول فصل الصيف 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة.


 




 

 


 

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