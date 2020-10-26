مصر.. السيسي يمدد حالة الطوارئ

الوكيل الإخباري - قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تمديد حالة حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

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وأصدر الرئيس المصري اليوم القرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020 القاضي بإعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر.



ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.



ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.



ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

وانتهت أمس الأحد الـ 3 أشهر التي وافق البرلمان المصري بتاريخ الاثنين 20 يوليو، على تمديدها في البلاد، حيث بدأت في 27 يوليو.



وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من السيسي.

المصدر : روسيا اليوم

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