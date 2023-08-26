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السبت، 26-08-2023 06:30 م

مصر: بلدنا قوة إقليمية مستقلة قادر على إقامة علاقات تتسم بالتكافؤ والندية

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الوكيل الاخباري- علق المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، على دعوة "بريكس" لانضمام القاهرة للمجموعة الاقتصادية، وأهمية مصر إقليميا.

وأكد أحمد فهمي أن دعوة مجموعة "بريكس" لمصر تعد تتويجا لـ 9 سنوات من النمو والجهد والتنمية والتخطيط المحكم للوصول لغايات ونتائج تتمثل في بناء اقتصاد قوي ومتنام قادر رغم صعوبات كثيرة جدا ومتعددة كصعوبات واجهتها مصر في الفترة من 2011 إلى 2014 ثم صعوبات إقليمية متعددة وصعوبات دولية منذ عام 2020.

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وأضاف فهمي في تصريحاته أنه رغم كل ذلك لم يتوقف الاقتصاد المصري عن النمو خلال تلك السنوات وحقق نموا إيجابيا واستطاع الاقتصاد خلق فرص عمل متعددة بلا توقف خلال هذه السنوات ولم يقل النمو عن 4% تقريبا.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن تنوع العلاقات بين مصر ودول العالم سواء في الغرب أو الشرق، هو مبدأ وخط أساسي للدولة المصرية في التعامل خارجيا.

 




 

 


 

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