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الإثنين، 21-12-2020 10:05 ص

مصر .. تحذيرات من الأرصاد مع بداية الشتاء رسميا

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الوكيل الاخباري - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الاثنين، من تكون الشبورة المائية الكثيفة وذلك بالتزامن مع البداية الرسمية لفصل الشتاء.

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وافادت الهيئة بأن البلاد يسودها طقس مائل للدفء شمالاً دافيء جنوباً وأمطار خفيفة على بعض المناطق، كما تحذر من شبورة مائية كثيفة صباحاً.

وتابعت الهيئة "في ساعات الليل يسود طقس بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد".

ويتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، وشبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


أما عن درجات الحرارة في المحافظات المصرية، ففي القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22، وفي الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 21، وفي مطروح الصغرى 13 والعظمى 20، في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25،  وفي أسوان الصغرى 12 والعظمى 26.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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