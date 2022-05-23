دولة عربية ترفع أسعار الدخان

الوكيل الإخباري-كشف إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في مصر عن زيادة مرتقبة لأسعار السجائر خلال الفترة المقبلة بقيمة 2 جنيه للعلبة ، دون الإفصاح عن موعد الزيادة، لافتا الى ان تلك الزيادة نظرا لرغبة الدولة فى تحصيل 7 مليارات جنيه قيمة ضريبية زيادة مقارنة بالعام الماضي.

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وأشار الإمبابى فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أنه فيما يتعلق بالمعسل فإنه مازال ثابتا فى سعره على الزيادات الأخيرة، ولا يوجد أى زيادة مرتقبة، موضحا أنه مقرر كتابة أسعار السجائر والمعسل على العبوات بداية من شهر يوليو 2022 المقبل، على أن تنتهى الشركات من كتابة الأسعار بنسبة 100٪ خلال شهر أكتوبر 2022 القادم، وفقا لقرار جهاز حماية المستهلك.



ونوه الإمبابى أنه بجانب الأسعار سيتم طباعة رمز الاستجابة السريع على عبوات السجائر والمعسل بحيث يتم اتصال المستهلك بالموقع الإلكتروني لكل شركة، لمعرفة على الأسعار الرسمية، وعدم الخضوع لأي ابتزاز أو جشع من جانب التجار.

صدى البلد