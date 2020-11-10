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الثلاثاء، 10-11-2020 12:41 م

وصفته بالمناضل الثابت

مصر تصدر بيانا بعد وفاة صائب عريقات بكورونا

عريقات
صائب عريقات


الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، عبرت فيه عن الحزن وعميق الأسى في وفاة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي وافته المنية اليوم.

وقالت الخارجية المصرية في بيانها: "لقد فقدت القضية الفلسطينية والعالم العربي بأسره مناضلاً ثابتًا لا يتزعزع، قضيته وأهدافه واضحة ومشروعة، أفنى عمره في الدفاع مخلصا عنها بشتى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية ساعيا دون كلل لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني على الرغم من كل العراقيل والظروف الصعبة التي تعرضت لها القضية الفلسطينية على مر العقود".

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وتابع البيان المصري : "إذ يتقدم وزير الخارجية سامح شكري بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، والشعب والقيادة الفلسطينية في وفاة الأخ والمناضل صائب عريقات، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان".


وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات قد توفي اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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