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الخميس، 12-08-2021 08:09 م

مصر تعلّق على أنباء انتشار حمى الوادي المتصدع

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الوكيل الاخباري- كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة ما تم تداوله من أنباء حول انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في بعض محافظات مصر.

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وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لأنباء انتشار مرض حمى الوادي المتصدع بين الماشية في أي من محافظات الجمهورية.

وأضافت أن مصر خالية تماما من مرض حمى الوادي المتصدع، وأن الوضع الصحي للماشية بكافة محافظات الجمهورية آمن تماما.

وأكدت توفير كافة التطعيمات والتحصينات الوقائية لرؤوس الماشية ضد أي أمراض وبائية قد تؤثر على الماشية، مُشيرةً إلى أنه تم البدء في تنفيذ الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع محافظات الجمهورية في 26 يونيو 2021، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، حيث تم إعطاء أكثر من 3.9 مليون جرعة حتى يوم 4 أغسطس الجاري.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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